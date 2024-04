El Ciutat de Mollerussa, per a un relat de superació femenina

L’escriptora i guionista de Canet de Mar Emma Mussoll Artigues va guanyar ahir el 36 Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa amb L’hora del salmó. Es tracta d’un relat protagonitzat per Ariadna Fonollosa, la vida de la qual canviarà després de ser-li diagnosticat un càncer avançat de pit. És, segons va explicar la guanyadora, una història de “superació, humor àcid, amistat i autodescobriment”, que ret homenatge a una amiga. En aquest sentit, l’escriptora va destacar que l’obra “barreja les seues vivències amb les meues” per a així crear un personatge únic. “No tothom viu el càncer de la mateixa forma. La protagonista de l’obra no és una heroïna, sinó algú que és ella mateixa, que intenta viure el dia a dia, adaptant-se a la nova situació que li ha tocat viure”, va remarcar Mussoll.

La guanyadora dels 5.000 euros d’aquest premi que concedeix l’ajuntament de Mollerussa resideix actualment en Esparreguera i treballa com a docent a la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Escola Internacional de Negocis de Barcelona i també és consultora sonora d’audiollibres i d’escriptura creativa. És autora de novel·les com El forat que deixes (2023) i No he estat jo (2024). El certamen va comptar aquest any amb la xifra rècord de 78 originals. L’accèssit del Ciutat de Mollerussa, de 1.000 euros, va ser per a la professora de Ciències Socials Montserrat Piquer, de Sant Boi de Llobregat, per Flors i cendra. El veredicte del jurat, format pels escriptors Josep Borrell, Pep Coll, Albert Villaró i Montse Sanjuan, juntament amb l’activista cultural Antoni Gelonch, es va donar a conèixer al teatre L’Amistat en un acte literari conduït per la periodista Montse Llussà. La nota musical va anar a càrrec d’Itsasgorak, el nom artístic de la cantautora lleidatana Marta Argilés.

En la vetllada literària també s’havia de lliurar el 8è premi Saó de Ponent de textos teatrals per a espectacles de petit format, al qual l’ajuntament i l’IEI van decidir al gener donar continuïtat després que Saó de Ponent, entitat que el va crear, posés fi a la seua activitat al cap de nou anys. El jurat, format pels filòlegs Anton Not i Francesc Pla, amb la gestora cultural Margarida Troguet, el va declarar desert al considerar que cap de les obres tenia prou qualitat per optar als 5.000 € del premi.