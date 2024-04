“Josep Pla ambicionava arribar a ser el millor escriptor en català”

El professor de Literatura de la Universitat de Girona Xavier Pla, que de forma casual comparteix cognom amb l’escriptor i periodista empordanès Josep Pla, és l’autor de “la biografia més completa i polièdrica que he pogut escriure” sobre l’escriptor d’El quadern gris. Xavier Pla va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida el volum monumental Un cor furtiu (Destino), una “biografia narrativa” en la qual repassa al llarg de més de 1.500 pàgines “la vida de Josep Pla i de totes les persones que es van relacionar amb ell”. Un llibre fruit de deu anys d’investigació, en què Xavier Pla ha tingut accés a l’arxiu familiar de l’escriptor, una correspondència de 35.000 cartes, de les quals n’ha utilitzat unes 4.000 d’inèdites: “Entrar en aquest cercle privat ha estat el millor regal per a mi.” L’autor va assegurar que Un cor furtiu “es pot llegir com una novel·la, ja que Josep Pla, la màxima ambició del qual era convertir-se en el millor escriptor en català, va ser testimoni de molts fets històrics de la Catalunya, Espanya i Europa del segle XX”.