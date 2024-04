Enquesta de la setmana: hi ha prou lectors per tants llibres publicats?

La notícia, l'any passat, era un recull de dades de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, que deia que, a Catalunya, cada dia es publicaven 100 llibres. Això són quatre llibres cada hora. Un llibre cada 15 minuts. Prop de 40.000 volums a l'any. Es tracta d'un estudi que es va publicar l'any 2023, basat en una sèrie de dades de nou anys (2012-2021). Malgrat l'espectacularitat de les xifres, cal matisar que només la meitat -uns 18.000- d'aquest volum arriba a les llibreries. La resta són llibres electrònics, d'altres publicacions de fundacions, ajuntaments o empreses. Així, i amb números més recents, l'any 2023 i segons l'IDESCAT, es van publicar 17.000 llibres.

Al seu torn, el nombre de llibreries no ha deixat de créixer. El Gremi de Llibreters de Catalunya té 324 llibreries i segueix guanyant socis, amb un 30% més que l'any 2008. Prova d'això és que en pocs anys a la ciutat de Lleida n'han obert un parell més, La Fatal i la Irredutible, que s'uneixen al mapa conformat per la Caselles, el Genet Blau, l'Abacus i la Sabateria.

Ara bé, llegim? Sembla que tant les xifres de publicacions i com de l'augment de llibreries són elevades i a l'alça, com també ho són les de lectors, que el Gremi d'editors de Catalunya situa en un optimista 72%.

A l'altra banda hi ha estudis que alerten que, per exemple, el 86% dels títols publicats cada any venen menys de 50 exemplars. Ho assegurava un estudi del gremi de llibreters espanyol, que destacava que només un 0,1% dels llibres publicats superava la barrera dels 3.000 exemplars venuts.

Amb tot aquest recull de dades, us preguntem, en l'enquesta de la setmana, sobre aquesta relació de títols publicats i lectors.