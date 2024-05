Tretze artistes del grafiti pintaran onze murals a Torrefarrera

Tretze artistes estatals i internacionals pintaran onze murals aquest any al Torrefarrera Street Art Festival, que se celebrarà del 13 al 19 de maig i oferirà als creadors més de 1.700 metres quadrats de paret en blanc. Els seleccionats en aquesta vuitena edició són Rul (Barcelona), Anna López & Venecia de Jesús (Tremp-Cervera), Guillem Font (Barcelona), Cosa V (Jerez de la Frontera), Christina Healy (Nova York), Txus Montejano (Lleida), Guinr (Brasil), Oriol Arumí (Lleida), Pincel (Xile), Nauni 69 (Almeria) i CactuSoup (Lleida).

Per primera vegada el festival se celebrarà fora dels actes de la festa major de Torrefarrera de setembre, fet que, segons el consistori, permetrà incrementar la visibilitat i propiciarà una interacció més gran amb la comunitat educativa.

El Torrefarrera Street Art Festival és un certamen de temàtica lliure que té com a objectiu embellir aquest municipi, apostant per les expressions d’art urbà i la participació social. Per a la selecció de les obres se n’ha valorat la qualitat artística, la trajectòria de l’autor, la flexibilitat d’adaptació a les superfícies i/o parets existents, la seua integració en l’entorn públic i la viabilitat econòmica de la proposta. Cadascun dels artistes participants percebrà una dotació econòmica de 400 euros executar el seu treball. A més, optaran a un premi del jurat (valorat en 1.000 euros) i del públic (dotat amb 500 €). La ubicació dels murals es pot consultar al web https://torrefarrerastreetartfestival.cat/.