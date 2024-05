Balaguer recupera el seu curs d'iconografia religiosa

L’Hotel Santuari del Sant Crist de Balaguer tornarà a acollir aquest estiu, del 2 al 8 de juliol, un nou curs d’iconografia religiosa impartit pel mestre iconògraf italià Giancarlo Pellegrini. El taller, que es va interrompre arran de la crisi sanitària, està impulsat per les germanes clarisses de la capital de la Noguera.

Segons explica sor María Victoria Triviño, “és un curs molt interessant que s’impartia des de feia més de deu anys i que ara reprenem després de l’aturada de la pandèmia. Venen participants de tota la geografia, però creiem que també és important donar-lo a conèixer a les comarques lleidatanes perquè tota persona interessada en l’escriptura iconogràfica s’iniciï en aquest art”. El programa inclou classes teòriques i pràctiques sobre l’escriptura d’icones, que utilitza la tècnica del tremp a l’ou i l’aplicació del daurat sobre taula de fusta, seguint el mètode dels antics iconògrafs. En aquest sentit, sor María Victoria assenyala que la formació “pretén ser una escola d’espiritualitat a través de l’art de la pintura” i que “s’adaptarà als coneixements de cada alumne”. No és la primera vegada que el curs està impartit per Pellegrini, expert iconògraf que va ser deixeble del professor rus Aleksandr Stalnov i que des de la dècada dels anys vuitanta s’ha dedicat a l’estudi, la difusió i la realització d’aquest art. El preu de la matrícula és de 320 euros sense incloure el material, que s’encarrega a Itàlia. Aquelles persones que ho desitgin podran allotjar-se a l’Hotel Santuari per un preu de 492 euros, amb pensió completa. Les inscripcions poden tramitar-se fins al dia 31 d’aquest mes a través del correu electrònic odrass@protonmail.com.