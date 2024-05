El Segre de Negre més social

La novel·la negra tornarà a tenyir els carrers de Lleida amb la vuitena edició d’El Segre de Negre, que aquest any dedicarà gran part del seu programa a la celebració dels deu anys d’Anna Grimm, la protagonista de la saga de ficció creada per l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan. La presentació la van fer ahir Andreu Vàzquez, director de l’IEI, i Eulàlia Pagès, de Pagès Editors, que organitzen el festival que se celebrarà els dies 31 de maig, i 1 de juny amb l’objectiu d’aprofundir en la novel·la negra com a eina de crítica i denúncia social. En aquesta edició es faran cinc taules redones. La primera tractarà sobre la literatura com a arma política amb la intervenció de Damià del Clot, Fàtima Llambrich i Pau Juvillà, conduïda per Juan Cal. En una altra, Laia Vilaseca, Francesc Baena, Pablo Odell i Santi Sirvent, de la mà de Núria Mora, debatran sobre el present i el futur del gènere, mentre que Lluís Tort, Clàudia Pujol i Enric Gomà parlaran, amb Maria Gateu com a moderadora, sobre la complexitat de la psicologia humana. Una altra taula redona, moderada per Charo González i amb la intervenció de Santiago Álvarez, Anna Maria Villalonga i Raquel Gámez, tractarà sobre les xarxes literàries criminals, i la novel·la negra i la històrica es creuaran de la mà de Sylvia Mata-Lagarda, Jordi Badia, Luisjo Gómez, Jaume-Albert Ollé i Elsa Plaza, conduïts per Ramona Solé.

Encara que el festival començarà el 31 de maig, com a aperitiu el dia d’abans la Biblioteca Pública de Lleida acollirà la xarrada Els espies i les sèries, amb Guillem F. Marí. La inauguració oficial es farà el dissabte 31 a la sala Víctor Siurana de la UdL i un altre dels plats forts serà l’entrega del Premi Trajectòria a l’escriptora de Valls Margarida Aritzeta, en un acte conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez. La ruta literària estarà dedicada al personatge d’Anna Grim, també protagonista del cartell del certamen, i els més petits tindran l’oportunitat de convertir-se en detectius amb una gimcana pel Castell del Rei a càrrec de la Llibreria El Genet Blau. El festival també acollirà un sopar negre i una nova edició dels Concurs de Microrelats a Twitter i el Concurs de Fotografia a través d’Instagram, que torna a comptar amb la col·laboració de SEGRE.