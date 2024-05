Cercavila de molt Enre9

Veïns i nombrosos nens de la Zona 09 de Lleida –que comprèn els barris de la Mariola, Turó de Gardeny i Blocs Joan Carles– van participar ahir al migdia en la cercavila musical amb què es va inaugurar la tercera edició del Festival Enre9 d’arts en viu de la ciutat. Després de l’actuació als Jardins 1r de Maig de la Coral Mariola –una companyia creada per afavorir les relacions i la cohesió social del veïnat a través del cant i la música–, la cercavila inaugural des d’aquest punt va consistir en una batucada dirigida per l’Escola L’Intèrpret i amb alumnes de les escoles Santa Maria de Gardeny, Magí Morera i Joan XXIII, amb la qual van culminar els tallers portats a terme durant els últims mesos per aquests nens. En la cercavila també va participar la companyia teatral lleidatana La Baldufa, coordinadora d’aquest certamen organitzat per La Descomunal, la primera comunalitat urbana de Lleida, juntament amb la Paeria, la comissió de Cultura del Consell de la Zona 09 i l’associació La Nou. També els va acompanyar l’institut Castell dels Templers amb la Templariola, un element de bestiari festiu de dos caps. D’altra banda, al Teatre de l’Escorxador la companyia Chicharrón Circo Flamenco, del malabarista andalús Germán López, va oferir un assaig obert, mentre que a la plaça Barcelona es va celebrar La Reencuentra, cerimònia col·lectiva de cants i narracions dins de la comunitat gitana evangèlica.