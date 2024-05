El Dansàneu, en defensa del català

El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, té com cada any la dansa, la música i el patrimoni com a eixos vertebradors. Aquest any, en la 33 edició, també se sumarà a la defensa de la llengua catalana amb una presència més que significativa d’artistes procedents de València i les Balears. El president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, va assegurar ahir que “en temps de desconcert, quan molesten les paraules i preocupen les idees, continuem creient que la cultura és l’antídot més eficaç contra l’obcecació”. Per això, la directora del festival, Rut Martínez, va afegir que aquest any “prenem partit” en defensa de la llengua catalana amb més artistes de València, les Balears i fins i tot la Catalunya Nord.

Rella i Martínez van presentar ahir la programació del Dansàneu a la Seu Vella de Lleida, al costat del director dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat, Albert Turull, i la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació, Estefania Rufach. Durant deu intenses jornades, del 26 de juliol al 4 d’agost, l’esdeveniment programarà una trentena d’espectacles (la meitat gratuïts) en quinze pobles dels 22 que conformen la geografia aneuenca. El festival també estrenarà l’exposició Bruixes de dol –que al novembre es podrà veure a l’IEI, a Lleida–, en el marc del sisè centenari de la llei contra la bruixeria més antiga d’Europa, de les Valls d’Àneu. Sol Picó, Montse Colomé, Roger Mas, Joan Isaac, Alidé Sans, els mallorquins Joan Miquel Oliver (Antònia Font), Maria Hein i Júlia Colom; o els valencians Pau Alabajos i Inka Romaní seran alguns dels noms propis d’un cartell també amb IT Dansa, La Ludwig Band, el Trio Marala, el Trio Fortuny & Mal Pelo o Kukai Dantza & Brodas Bros, entre altres.