Enre9 en un dissabte multitudinari

La música, el circ, la dansa i el teatre van omplir ahir de cultura la Zona 09 de Lleida (que agrupa els barris del Turó de Gardeny, la Mariola i Blocs Joan Carles) en la jornada central del Festival Enre9, que avui diumenge posarà el colofó a la tercera edició amb un diumenge atapeït d’activitats, amb fins a 17 propostes d’espectacles per a tots els públics. L’Enre9 va viure un dissabte multitudinari, amb espais d’actuació a vessar de públic per disfrutar d’un ampli cartell d’actuacions, amb la música amb un paper destacat. Des de la itinerant Teranga passant per la música instrumental del Magreb del grup Marmo Amazic i continuant amb una actuació de violins a càrrec d’alumnes de l’Escola Magí Morera i els djembés de l’associació de senegalesos de Lleida.

A última hora de la tarda, la protagonista va ser la Nit de Rumba i Flamenc, amb la presència de l’artista El Tutero i altres músics de la zona. Al matí, l’activitat es va concentrar als Jardins 1r de Maig, consolidats com a espai principal d’un Enre9 massiu. Allà, alumnes de l’Institut Templers van ser els protagonistes d’un taller performance de perruqueria creativa, de la mà de la companyia Sienta La Cabeza. També va tenir una gran acollida un altre taller, Pintem un Cotxe Enre-Tots, una exhibició de dansa urbana i l’actuació de Pep Callau i Els Pepsicolen.El circ i el teatre van arribar de la mà de La Baldufa amb Amal; El Gran Dimitri, amb The Legend; i Hands Down Circus, amb Tape That!, un espectacle amb accessibilitat cognitiva en llengua de signes catalana i pictografia a càrrec d’alumnes de l’Institut Ronda. Un correfoc amb la colla infantil dels Diables de Lleida va posar el colofó a l’Enre9.