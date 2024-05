Música i dansa berbers a l'Auditori amb Fatima Tihihit

L’Auditori Enric Granados de Lleida s’obrirà aquest divendres a un gènere poc habitual en aquest escenari. Una popular cantant i actriu del Marroc, Fatima Tihihit, protagonitzarà un espectacle de música i dansa berbers o imazighen (20.00 h, 5 €). Acompanyada d’una banda tradicional berber i de dos ballarines, aquesta artista marroquina en llengua amaziga endinsarà el públic de Lleida en el cant i la cultura tradicional berber. També coneguda com Raissa Tihihit, va començar la seua carrera musical el 1983. Tres anys després va formar el seu propi grup i des d’aleshores ha col·laborat amb músics famosos del país nord-africà com Omar Wahrouch i Ait Bounsir. Com a actriu, ha participat en diverses sèries i pel·lícules de la televisió marroquina.

D’altra banda, demà dijous, l’associació Nostàlgia Familiar Lleida, en col·laboració amb l’Auditori, ha organitzat a la plaça de l’Ereta (18.00 h, gratuït) un taller de música tradicional berber sobre instruments musicals típics de la cultura berber marroquina: hejehoj, krakeb i violí. Comptarà amb tres dels músics que acompanyaran Fatima Tihihit en el seu concert de divendres.