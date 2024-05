“Repto el lector a descobrir l'enigma de la meua novel·la”

Ningú no et recordarà va ser una de les sorpreses agradables de la passada diada de Sant Jordi a Lleida. El seu autor, Santi Sirvent (Alp, Cerdanya, 1985), va recordar ahir feliç que “a les parades van acabar esgotant aquest títol”. Per això, va anunciar amb satisfacció que Pagès Editors llança la segona edició d’aquesta òpera prima. “Espero estrenar-la aquest cap de setmana al festival El Segre de Negre”, va comentar aquest enginyer de camins, canals i ports establert a Lleida des del 2016. Una ciutat en la qual ja va viure durant la seua adolescència (va estudiar a l’institut Màrius Torres) i a la qual va tornar després d’uns anys treballant a la regió francesa d’Alsàcia. De fet, el protagonista masculí de la seua novel·la és un enginyer català que es converteix en un prestigiós enginyer a Alsàcia. És l’única picada d’ullet autobiogràfica d’un thriller amb molt ritme i salts temporals amb l’objectiu d’atrapar el lector. “No és una novel·la policíaca a l’ús, la investigació detectivesca és tangencial..., sí que hi ha un cadàver, misteri, suspens; plantejo un enigma i vull que el lector vagi teixint el seu propi camí per anar deduint què ha pogut passar. Algun potser ho descobrirà però segur que la majoria s’acabaran emportant una sorpresa al veure la solució final, basada en el pensament lateral, però versemblant del tot”, va explicar aquest enginyer atret sempre per “la part més creativa, ja sigui del meu ofici o de la literatura”, A Ningú no et recordarà, el protagonista, Aldo, arriba a casa a Alsàcia la nit després de traslladar-se a viure juntament amb la seua parella francesa, Céline, però no hi troba ningú. Llavors, la policia truca a la porta per informar-lo de l’aparició d’un cadàver. Nou mesos enrere, a la festa de comiat a Barcelona abans de viatjar a França, Aldo i Mar fan un brindis per anunciar als presents que esperen el seu primer fill. “Vull jugar amb la ment del lector”, afirma Sirvent, que va agrair l’aposta de Pagès Editors per un autor novell i que ja té al cap alguna història per a la seua pròxima aventura literària.