Tàrrega estrenarà al juny un festival de ritmes reggae

Tàrrega estrenarà el mes que ve un nou festival de música, en aquest cas dedicat als ritmes reggae d’arrel jamaicana i en format de sound system, amb una quinzena de selectors i DJ. Serà el cap de setmana del 14 al 16 de juny sota el nom de TàReggae Festival, a la zona del càmping de la capital de l’Urgell, on es podrà acampar. Organitzat per l’Associació Kymera i La SoniK, amb suport de l’ajuntament, el nou certamen comptarà amb les actuacions del britànic General Levy, el trio femení basc Yare Collective, l’italià Paolo Baldini Dubfiles & Earl Sixteen o els catalans DJ Rambla, Red Land Sound System i Tropical Mystic, entre d’altres. Com a promoció de l’esdeveniment i per facilitar l’accessibilitat, només serà de pagament la jornada de dissabte (amb entrades anticipades de 25 euros/20 euros fins al 14 de juny, 30 euros a taquilla).

El TàReggae Festival serà un projecte multitudisciplinar més enllà de la música, ja que també hi haurà un espai de xarrades, així com activitats infantils (com ioga per als més petits), dansa i arts escèniques –que es concentraran dissabte–, a més de food trucks i un mercadillo d’artesania amb una quinzena de parades. Entre les conferències previstes, n’hi haurà una d’autogestió col·lectiva musical a càrrec de Radi Solar.