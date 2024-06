Paquito D'Rivera, primera gran estrella del JazzTardor

La 31 edició del festival JazzTardor de Lleida comptarà amb un autèntica primera espasa internacional del gènere. L’organització del certamen va anunciar ahir, pràcticament a sis mesos vista, l’actuació a Lleida del saxofonista i clarinetista cubà Paquito D’Rivera el 29 de novembre a l’Auditori Enric Granados. Guanyador de 14 premis Grammy al llarg de la seua extensa trajectòria, D’Rivera és una de les figures més importants i imprescindibles del jazz llatí de les últimes dècades. Oferirà al JazzTardor el seu nou projecte musical al capdavant d’un quartet d’elit de la música llatina actual, amb Pepe Rivero al piano, la veu d’Ángela Cervantes i el virtuós del vibràfon Sebastián Valverde.

Als seus 74 anys, el músic, arranjador i compositor de jazz és un apassionat tant d’aquest gènere com de la música clàssica i s’ha convertit en una de les figures destacades de la música afrocubana i dels estàndards del latin jazz modern. Al festival lleidatà, D’Rivera actuarà acompanyat al piano per Pepe Rivero, reconegut membre d’una nova generació de músics cubans, que ocupen un lloc especial en l’escena internacional del jazz. Va iniciar els estudis de piano a l’Havana, impregnat de la tradició clàssica, i la seua vocació el va portar al jazz. Ha treballat i col·laborat amb artistes com Omara Portuondo, José Luis Perales, Perico Sambeat i Diego El Cigala, entre molts d’altres. La veu del quartet anirà a càrrec de la cantant eivissenca Ángela Cervantes, i completarà el grup el percussionista i compositor colombià Sebastián Laverde. Entrades ja a la venda a www.auditorienricgranados.cat (30 euros/27 euros).