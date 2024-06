Treballs per assegurar l'ermita de Rivert, al Jussà

L’Institut Cartogràfic i Geològic (ICGC) ha iniciat els treballs geotècnics de monitoratge d’unes esquerdes aparegudes a l’ermita romànica de la Mare de Déu del Castell de Rivert, al municipi de Conca de Dalt.

L’objectiu és estudiar possibles moviments del monticle al promontori, a sobre del qual es troba l’ermita, avaluar la seguretat de l’edificació i de les cases que hi ha a prop i estudiar si fan falta actuacions de reforç del massís rocós. L’any 2022, l’ajuntament de Conca de Dalt va alertar de l’aparició d’algunes esquerdes a l’ermita i tècnics de l’ICGC es van desplaçar fins al lloc per dur a terme una inspecció. Després d’aquella visita, l’organisme va determinar que la zona té una perillositat mitjana per possibles despreniments. Els sensors que ara s’instal·len per al control de les esquerdes recullen les dades i les envien a l’ICGC, on s’aniran processant per poder tenir les primeres conclusions d’aquí a un any. La instal·lació dels aparells i l’anàlisi de les dades tindran un cost d’aproximadament 10.000 euros, procedents dels fons del projecte europeu POCTEFA: SPIRAL (estratègia pirinenca d’avisos per esllavissades). La petita ermita del segle XI formava part de l’antic Castell de Rivert –actualment desaparegut– i se situa a sobre d’un turó que domina el poble pel nord.