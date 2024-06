Dorm davant l'estació de Lleida en una acció artística

L’artista guatemalenca Regina José Galindo va protagonitzar aquesta passada nit i matinada una acció artística a la plaça Ramon Berenguer IV de Lleida, davant l’estació del tren. La performance Fruita amarga va consistir a posar-se a dormir a mitjanit i fins a les set del matí d’avui en ple carrer, sobre un llit format per peces de fruita recollides per temporers. Es va tractar d’una acció prèvia a l’exposició que té previst inaugurar demà dissabte al Centre d’Art Contemporani la Panera, titulada Descolonitzem el món.

Segons va exposar el centre d’art en un comunicat, Galindo va voler posar de manifest amb la seua performance nocturna “el racisme que pateixen els temporers procedents de l’Àfrica, en molts casos migrants indocumentats, que s’enfronten a viure al carrer, a passar les nits dormint al ras, a no ser acceptats en lloguers o albergs col·lapsats”. Per aquest motiu, la mateixa artista va voler “dormir al carrer com un més d’aquests treballadors, posant el focus d’aquesta manera en la vulnerabilitat, la desprotecció i el racisme que pateixen aquestes persones”.