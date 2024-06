El concurs Ricard Viñes instal·la un piano a l'Arnau

El concurs internacional de piano Ricard Viñes de Lleida 2024 va arrancar ahir en un espai insòlit, el vestíbul de l’hospital Arnau de Vilanova. Usuaris del centre sanitari es van sorprendre de forma agradable al trobar-se en aquesta gran sala d’entrada a l’edifici amb un piano de cua, que romandrà fins dissabte obert de 10.00 a 19.00 hores a alumnes de música i aficionats a tocar aquest instrument. Responsables de la quarta edició del concurs –aquest any en el seu vessant infantil i juvenil– van presentar aquesta singular iniciativa com a aperitiu del certamen, que s’inaugurarà avui a l’Auditori Enric Granados (20.00 hores, 5 euros) amb un recital del pianista rus Artem Kuznetsov, guanyador del segon premi en l’edició de l’any passat. Per la seua banda, la presidenta de la comissió d’Humanització de l’Arnau de Vilanova, Maria Bonjorn, va valorar molt positivament aquesta iniciativa perquè permet “atansar” la música al centre hospitalari i pot ajudar a “millorar” l’estat d’ànim dels usuaris. Des de l’hospital van destacar que la música pot contribuir a reduir l’ansietat i la percepció del dolor, així com augmentar les sensacions positives i el benestar emocional. Joves alumnes del Conservatori de Lleida van protagonitzar les primeres interpretacions.