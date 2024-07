El Festipallars, amb tretze grups i una DJ de la comarca el 13 de juliol a Salàs de Pallars

La 16a edició del Festipallars, el proper 13 de juliol a la platja del Piolet de Salàs de Pallars, a la vora del pantà de Sant Antoni, comptarà amb la participació de tretze formacions musicals i una DJ de la comarca, una xifra rècord que, segons van anunciar ahir els organitzadors, ha obligat a sumar un nou espai de concerts a la franja horària del migdia, a l’hora del vermut. Representants dels ajuntaments d’Isona, Talarn, Salàs, Tremp i la Pobla de Segur i del consell comarcal del Pallars Jussà van presentar la programació, que arrancarà al migdia amb Juliana Penna al capdavant de Cria Canto Duo, el duo de rock Bronka i el cantant Manu Morata. La sessió de tarda començarà a les 17.30 amb Jana i Martina, Mercè i Arnau i la rumba de Mark & Charlie. Finalment, el Festipallars seguirà a partir de les 20.00 i fins a les 3.30 amb les bandes de rock Wasteland Babies, Ramones & Mazmorras, Badjokers, Torb, Mark Bosque, Bernat MB i Fugint del Silenci, per acabar amb la DJ Punxo Coses. D’acord amb l’esperit col·laboratiu del festival, la barra del Festipallars s’adjudica per concurs a entitats sense ànim de lucre i aquest any li ha tocat a l’Ateneu del Pallars, per contribuir al projecte de rehabilitació de l’antic local cultural de Tremp.