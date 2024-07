Fira amb fotògrafs de renom i nous talents

Cabanabona, a prop de Ponts, a la Noguera, va estrenar ahir la segona edició de la fira fotogràfica FotArtC amb l’objectiu en convertir-se en un pont entre fotògrafs de renom, amb una trajectòria consolidada, al costat de talents emergents. Diversos espais de la població, interiors i a l’aire lliure, es van omplir de fotografies amb les exposicions de noms puntals d’aquest art a Lleida, com Gonzalo Vinagre, Llorenç Melgosa o Paco Lacasa, al costat d’altres d’autors com Rafael Romero, Jordi Llobet, la belga Lucie de Roeck (de mare lleidatana) o Judit Pampalona, nascuda a Cabanabona. De fet, aquesta biòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona va participar en la inauguració del certamen destacant la intenció d’“unir en un mateix espai l’obra de grans fotògrafs amb la de nous talents”. La fira està impulsada per l’associació cultural La Ruella, amb l’activista cultural lleidatà Jesús Molina entre els seus responsables. El públic pot seguir les exposicions de fins a set artistes (també avui diumenge i el pròxim cap de setmana, 13 i 14 de juliol) repartides pel local social, els carrers França i Major, Ca la Digna i l’església parroquial. Avui està prevista una xarrada de Jordi Llobet sobre paisatge en gran format (11.30) i un debat sobre pintura i fotografia (18.00).