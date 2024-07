Contra abusos en l'audiovisual

El servei d’atenció als abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques de Catalunya ha acompanyat un total de vint-i-una víctimes i testimonis des del seu inici el 2022, segons va informar ahir l’Acadèmia del Cinema Català. En aquests dos anys, dos especialistes en violències masclistes, com són la psicòloga Aina Troncoso i l’advocada penalista i criminòloga Carla Vall, han fet 21 acompanyaments: disset víctimes, quatre testimonis i un agressor. A més, han proporcionat assessorament jurídic i psicològic i han derivat els casos “que ho han requerit” a altres serveis, recursos i punts d’atenció.

Pel que fa al tipus de violència, es constata que el component sexual és present en un 70% dels casos recollits el 2022, un 40% el 2023 i un 50% en els primers mesos del 2024, i que els abusos de poder, l’assetjament sexual, la violència masclista digital i les agressions sexuals –que sumen tres casos– són les més freqüents. Durant l’any 2022, un 60% de les consultes procedien de testimonis propers als casos i no de les mateixes víctimes, un percentatge que es va reduir entre 2023 i inicis del 2024, i les responsables del servei han detectat “un progressiu augment de contactes directes per part de les mateixes víctimes”. Durant el 2023, quatre dels casos atesos van afirmar tenir intenció ferma d’interposar una denúncia, fet que suposa un increment respecte al 2022, any en què només va constar-ne una.

Causa oberta per les denúncies d’alumnes de l’Aula de Teatre

■ El Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida té obertes diligències contra l’exdirector i exprofessor de l’Aula Municipal de Teatre Antonio Gómez acusat d’abusos sexuals. En la causa està personada la Paeria i es va obrir després de la denúncia presentada per la Fiscalia. Una demanda que es basa en l’informe que va encarregar als Mossos d’Esquadra arran de la denúncia presentada l’octubre del 2022 per l’anterior equip de govern municipal, basant-se en els testimonis que apareixen al documental El sostre groc d’Isabel Coixet. Es tracta de casos que no han prescrit.