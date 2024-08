Organyà examinarà la salut del català

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira del Llibre del Pirineu tornarà a omplir de literatura el municipi d’Organyà del 30 d’agost vinent a l’1 de setembre. Les homiletes d’aquesta 28 edició seran l’escriptora i periodista Gemma Ruiz i la dibuixant Pilarín Bayés. Les dos encapçalaran l’acte oficial de lectura de les noves homilies, que se celebrarà el dissabte 31 d’agost a partir de les 20.00 hores del vespre. L’acte central del programa també comptarà amb l’entrega dels Premis Literaris Homilies d’Organyà, que enguany compta amb 263 candidats repartits entre les set categories.

La Fira s’iniciarà divendres, dia 30 d’agost, amb la jornada Com veig la salut de la llengua avui, en la qual es debatrà sobre l’estat actual del català en l’àmbit educatiu. La inauguració oficial tindrà lloc a les set de la tarda amb una conferència a càrrec de Maria Mercè Roca Perich, degana de la Institució de les Lletres Catalanes.Dissabte començaran les presentacions de llibres, una quarantena en total, que es repartiran durant tot el cap de setmana en un escenari per a les propostes infantils i un altre per a les d’adults. A més, també hi haurà contacontes, música i animació popular i la tradicional lectura simultània al costat de la C-14, entre altres activitats. La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré Castellí, tancarà els actes diumenge al migdia abans del concert de Lo Pau de Ponts.Com a novetat, la Fira oferirà la interpretació amb llenguatge de signes català de l’acte d’inauguració de divendres, a més de la lectura de les homilies de dissabte, com ja es va fer l’any passat.