Un jove islamista confessa que planejava immolar-se en un concert de Taylor Swift

Les autoritats d’Àustria han informat aquest dijous que un dels principals sospitosos d’haver planejat atemptar contra concerts de la cantant nord-americana Taylor Swift a Viena ha confessat que la seua intenció era immolar-se en un d’aquests esdeveniments per "matar un gran nombre de persones". El sospitós, un jove islamista de 19 anys que ha estat detingut a Ternitz, a Baixa Àustria, s’havia radicalitzat a Internet i havia arribat fins i tot a jurar lleialtat al grup terrorista Estat Islàmic.

Durant el seu interrogatori en mans de les forces de seguretat, el jove ha admès que la seua intenció era fer ús de bombes i "objectes punxants" per matar els assistents a un dels concerts, "ja fos avui o demà", tal com ha explicat el director Intel·ligència i seguretat estatal del Ministeri de l’Interior austríac, Omar Haijawi-Pirchner.

Encara que no tenia entrada per a cap dels concerts, el sospitós tenia al cap immolar-se al costat de l’estadi Erns Happel de Viena. Tanmateix, el jove ja es trobava al radar de la Policia per la seua presumpta radicalització.

La situació ha portat a cancel·lar els tres concerts –tots ells emmarcats en l’Eras Tour–previstos per a dijous, divendres i dissabte d’aquesta setmana a la capital del país per motius de seguretat. La decisió ha estat presa per la pròpia organització i no per la Policia austríaca, segons ha explicat Haijawi-Pirchner, que ha qualificat la decisió com a "comprensible" ateses les circumstàncies. El canceller del país, Karl Nehammer, ha assegurat que s’ha aconseguit "evitar una tragèdia" en detenir els dos sospitosos i frustrar els atemptats i ha qualificat d’"amarga" la decisió de l’organització de cancel·lar l’esdeveniment. En roda de premsa, ha explicat que la suspensió dels concerts va ser una decisió "responsable" i "comprensible".

"Vivim en una època en què s’utilitzen mitjans violents per atacar el nostre mode de vida occidental. El terrorisme islamista amenaça la seguretat i la llibertat a molts països occidentals. Precisament per això no renunciarem als nostres valors com la llibertat i la democràcia, sinó que els defensarem encara amb més vehemència. Aquests valors són la base de la nostra societat i ens fan resilients contra l’extremisme i el terrorisme. És important romandre alerta, romandre units i prendre mesures decisives contra l’islamisme", ha expressat.