Rehabiliten la façana de la seu de Cultura a Lleida

La façana de l’edifici dels serveis territorials del departament de Cultura a Lleida, ubicat a la rambla d’Aragó, es troba en obres de rehabilitació des del mes de juny passat. A causa de factors com la seua antiguitat –es tracta d’una construcció de l’any 1920– i condicions ambientals com la humitat, s’ha produït el desgast progressiu dels materials que conformen el frontispici d’aquesta seu. Per aquesta raó, han aparegut fissures i s’han produït despreniments a la part del balcó de la primera planta, segons detalla l’informe de la Generalitat.

Per tal de garantir la seguretat dels transeünts, s’ha posat en marxa la remodelació, que està prevista que acabi en cinc mesos –aproximadament a finals de novembre–. El pressupost d’adjudicació de l’obra és de 227.866,78 euros. Els criteris generals de la restauració donen resposta directa a les patologies detectades, respectant la funció i la forma originals dels elements i n’asseguren la compatibilitat amb els materials i estructures existents. Obra de l’arquitecte Francisco Lamolla Morante, només ha passat per una rehabilitació integral el 1988. És la seu de Cultura des del 1993.