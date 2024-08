Tres germanes d'Alpicat amb entrades per al concert cancel·lat per amenaces: “Tristes per no veure Taylor Swift però agraïdes que s'evités una tragèdia”

La cancel·lació dels tres concerts de Taylor Swift a Viena a causa d’una amenaça terrorista imminent ha deixat milers de fans commocionats, però també alleujats que s’hagi evitat una possible tragèdia. D’aquesta manera ho van explicar ahir a SEGRE tres germanes d’Alpicat que havien viatjat expressament a la capital austríaca per assistir a la primera actuació prevista ahir. Són Júlia, Clàudia i Anna Soca López, que van arribar dimarts a Viena per quedar-se quatre dies amb la il·lusió de poder veure l’estrella nord-americana. “Fa més d’un any que vam comprar les entrades i ens feia molta il·lusió poder assistir al concert, perquè fa molt temps que escoltem la seua música i havíem planejat el viatge expressament per a això”, va assenyalar Clàudia. Les tres tenien entrades per al concert que havia de fer ahir Swift (també avui i demà) a l’estadi Ernst Happel dins de la gira The Eras Tour, però que es van acabar suspenent per amenaça terrorista. Estava prevista l’assistència d’unes 170.000 persones i les entrades estaven esgotades.

“Quan ens en vam assabentar dimecres a la nit que es cancel·lava el concert ens vam posar molt tristes perquè portàvem un any esperant-lo, fins i tot havíem fet braçalets per intercanviar amb altres fans (coneguts com swifties), una cosa que és molt típica en els concerts de Swift”, van afegir. Tanmateix, van destacar que “estem molt agraïdes que ho hagin pogut detectar abans i sabem que és per la nostra seguretat”.

Les tres germanes assenyalen que, a més de les entrades, també han hagut de pagar vols i hotel, però que aprofitaran per fer turisme i visitar els llocs més emblemàtics. “L’empresa organitzadora de l’esdeveniment ja ens ha comunicat que abans de deu dies ens tornaran els diners de les entrades, per les quals hem pagat entre 100 i 150 euros, però no han dit res sobre noves dates per al concert”, van afirmar. Així mateix, més enllà de la despesa econòmica, aquestes veïnes d’Alpicat estan desitjant poder tornar a tenir l’oportunitat de veure l’estrella del pop en concert. “El que esperem és que anunciïn noves dates perquè el que volem és disfrutar del concert”, van remarcar.

Un dels detinguts confessa que volia immolar-se

“S’ha evitat una tragèdia”, va declarar ahir el ministre de l’Interior d’Àustria, Gerhard Karner, que va informar que el principal sospitós, de 19 anys, tenia la intenció d’immolar-se ahir o avui davant l’estadi amb la intenció de matar el major nombre de persones possible. Segons els investigadors, hi ha tres detinguts, el capitost, de 19 anys, un segon sospitós, de 17, que havia estat recentment contractat com a integrant del dispositiu de seguretat privada del concert, i un tercer menor de 15 anys.Els arrestats s’havien centrat en els plans d’atemptat des de finals de juliol i el jove de 19 anys, que s’hauria radicalitzat a través d’internet, hauria jurat lleialtat al grup terrorista Estat Islàmic. En la seua confessió va indicar que, a més d’atemptar amb explosius, pretenien atacar amb armes blanques els seguidors de Swift als afores de l’estadi. El servei d’intel·ligència interna (DSN) indica que no hi ha més sospitosos fugats, però és possible que gent de l’entorn dels arrestats sabessin dels seus plans, i és per això que la investigació segueix en curs. Després de la detenció dels sospitosos, l’organització va decidir cancel·lar els concerts. “No tenim cap altra opció”, van remarcar.