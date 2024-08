Mor als 69 anys l'artista Albert Minoves de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista Albert Minoves, nascut a Veneçuela fa 69 anys i amb arrels lleidatanes, va morir aquest dilluns com a conseqüència d’un càncer contra el qual va lluitar l’últim any. Minoves, resident a Balaguer, va presentar la seua última exposició, Metàfores de la llum, el mes d’abril passat al Museu de la Noguera. També va ser el protagonista de la presentació de l’onzena entrega de la revista d’art i pensament Mangrana, titulada Mística o dogma, a finals de juny, en un dels seus últims actes públics. Aquesta publicació va estar inspirada en gran part en la mostra de Minoves al Museu de la Noguera. El funeral es va fer ahir a la tarda a Balaguer.

Va passar la seua infància a Caracas i altres punts de Llatinoamèrica després que la seua família hagués d’exiliar-se del franquisme. La convivència amb aquest territori li va brindar un especial interès per als elements naturals, una de les característiques predominants a la seua obra.Minoves va estudiar al Centre Universitari de Disseny i Art EINA de Barcelona i es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Posteriorment, també va exercir com a professor a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega. Va presentar les seues primeres exposicions als 80 i va començar a ser reconegut pel seu singular estil pictòric.

Les temàtiques de les seues obres solien versar sobre la identitat i el contacte entre ciutat i naturalesa.Minoves va destacar per la tècnica de la pintura a l’oli siliconada, el seu gran segell distintiu, que brindava més profunditat i lluminositat a les seues obres. Va crear i va patentar aquest estil, que li va permetre portar la seua obra a galeries de països com França, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Japó i Cuba, durant una longeva carrera de més de quaranta anys.

La seua última mostra, Metàfores de la llum, que va poder visitar-se fins al mes de juny al Museu de la Noguera, combinava obres de gran format sobre tela i altres de petites en paper. Minoves buscava transmetre un sentit intimista i personal, aparentment senzill, basat principalment en la memòria, observació i interpretació de la naturalesa.

Aquests mesos estava preparant una carpeta conjunta amb el poeta també de Balaguer Carles Maria Sanuy, il·lustrant els seus textos. Sanuy, amic personal del pintor, va assenyalar a Facebook que aquest serà “un projecte que quedarà ja per sempre en estat de latència”.