Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ainet de Cardós va ser un dels pobles que van apostar per activitats per a nens amb una festa de l’aigua, a la imatge. Rialp també va obrir el segon dia d’actes de la festa major amb un bany matinal d’escuma a la plaça del Tornall. Els més petits es van divertir jugant per començar a encarar una jornada en què també estava programat un espectacle de màgia, balls populars, un bingo i un recital d’havaneres.