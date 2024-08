25 anys de Romanic Musicau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Romanic Musicau celebra la seua 25 edició amb una doble visita-concert gratuïta a les esglésies de Santa Maria d’Arties i Sant Andreu de Salardú. Tant una com l’altra acolliran l’explicació del guia de patrimoni Claudi Aventín, que s’encarregarà de donar les claus per entendre les construccions de l’època, així com anècdotes que serveixen per il·lustrar els moments més destacats de cadascuna. La part musical anirà a càrrec del Pop Piano Quartet aquest dissabte a les 19.30 hores a Santa Maria d’Arties, amb temes de pop, rock i boleros. La banda Pixie Dixie Quintet posarà les melodies el divendres 30 d’agost, també a les 19.30 hores, a Sant Andreu de Salardú a ritme de swing i temes de New Orleans.

El certamen acumula més de 300 concerts a totes les esglésies de la Val d’Aran en el seu mig segle de trajectòria. Va nàixer amb la voluntat de donar a conèixer el patrimoni artístic, cultural i religiós de la Val mitjançant el format visita-concert. La intenció del Romanic Musicau era funcionar com a catalitzador cultural perquè les institucions col·laboressin a donar visibilitat a aquests monuments històrics, que ara comparteixen el seu espai per al culte amb les visites de patrimoni organitzades des del Museu de la Val d’Aran.La iniciativa pretén oferir eines als visitants per comprendre aspectes com el modus vivendi de l’època medieval i tot el que va envoltar aquest territori entre muntanyes.