El Pallars promociona el cine rural

Tremp va obrir ahir a la tarda la tretzena edició del festival Mostremp de cine rural, que fins demà oferirà projeccions i algunes activitats paral·leles. Més de 150 persones van assistir a l’acte inaugural a la sala La Lira, on es van projectar els cinc primers curts que participen en el certamen: Rimana Wasi, Home of stories, Morte e o meu avó, To bird or not to bird, La nana de la bruja i Mentiste Amanda.

Durant el cap de setmana es projectaran un total de setze curtmetratges de diferents països del món. En aquest sentit, el consistori va destacar que “la programació d’aquest any inclou una varietat de gèneres que van des del drama fins al documental, passant per la comèdia i l’animació”. A més a més de les seccions oficials, el festival també inclou demà una sessió infantil amb La Malvada Guineu Ferotge, guanyadora del premi Cesar 2018 a la Millor Pel·lícula d’Animació i del Premi Europa Junior al Festival de Sevilla. El jurat d’aquesta tretzena edició està format pel cineasta mexicà Jesús Garcès; el crític de cine Pere Vall; l’actriu Sonia Almarcha; el director i actor Iñaki Mur i la també actriu Dèlia Brufau. Avui a última hora de la tarda (20.30 hores) tindrà lloc l’entrega dels premis Cervós i del públic.Val a recordar que aquest any l’Associació Amics del Cinema de Tremp Mostremp s’ha desvinculat de l’organització del festival, que ha assumit el consistori del municipi. Així mateix, les persones interessades a assistir a alguna de les activitats programades poden adquirir les entrades a través de la pàgina web www.entrapolis.com.