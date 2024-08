Vetusta Morla s’acomiada dels escenaris fins el 2026 amb quatre concerts

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La banda madrilenya Vetusta Morla –composta per Juan Pedro Martín, Guillermo Galván Alonso, Juan Manuel Latorre, Álvaro B. Baglietto, Jorge González Giralda i David García 'l’Indio' – ha anunciat el seu comiat dels escenaris fins el pròxim 2026 i ho farà amb quatre concerts a Barcelona i Madrid al setembre. Concretament, el seu últim disc 'Figurantes’ serà presentat a les sales Razzmatazz i La Riviera els dies 3 i 4 de setembre a Barcelona, i el 8 i el 9 a Madrid.

La venda d’entrades és exclusiva per a la comunitat de seguidors que ha creat Vetusta Morla i a qui diu Valents. Per poder accedir a la compra que s’activarà dimecres vinent 28 d’agost a les 12.00 hores és necessari registrar-se com a fan en la pàgina web del grup.

Vetusta Morla es troba actualment presentant en directe, a més de col·lecció d’"himnes", algunes de les cançons del seu últim i setè àlbum d’estudi, publicat el passat 31 de maig. Aquests quatre concerts arriben després de l’anunci del grup del seu descans, una decisió que van prendre perquè creuen que s’estan fent "mal" amb la "necessitat de presència constant", segons van explicar en una entrevista amb Europa Press.

"És una aturada com les que hem fet tota la vida, però no nosaltres Vetusta Morla, els éssers humans. Ens estem fent una mica de mal amb aquesta necessitat de presència constant, amb aquest no parar. Nosaltres parlem amb moltes persones que en els seus àmbits laborals viuen d’una manera en què no ens permetem la pausa", assegurava el guitarrista del grup, Latorre. Llavors Latorre va reivindicar "la reflexió" i "el silenci" amb l’objectiu de crear i "transformar"-se i va assegurar que la idea de voler parar s’estava gestant fa temps. "Quan estàs obligat a fer tota l’estona és impossible aprendre", afegia el guitarrista.

Per la seua part, el vocalista del grup, Pucho (Juan Pedro Martín), explicava que després de la pandèmia de la Covid-19 Vetusta Morla va entrar en una dinàmica de "velocitat molt complicada" que acabava amb el llançament d’un àlbum que no estava planejat. "Quan estàs ficat en una dinàmica de concerts, de gires, i de discos et fiques en una velocitat que és molt complicada de parar de cop. I ja hi havia moltes coses emparaulades per a aquest estiu, de concerts, etc. Teniem les cançons, no fèiem gust gaire bé com llançar el disc", precisava Pucho per després aclarir que no estan fent res que no hagin fet anteriorment, només recuperar un vell costum.