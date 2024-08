Maria Fernández, bronze internacional

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

La jove cantant de la capital de la Noguera Maria Fernández va obtenir el tercer premi en el concurs internacional de cant United Kids Festival, que es va celebrar el cap de setmana passat a Alacant. El certamen, que celebrava la cinquena edició, va nàixer de la mà d’un reconegut compositor i productor musical ucraïnès, Ruslan Kvinta.

Maria va arribar divendres passat a les semifinals del concurs amb 19 aspirants més de la seua categoria (de 14 a 18 anys). “Hi havia moltíssim nivell”, tant que “al principi pensava que no passaria a la següent fase”, va assegurar a SEGRE la cantant. Tanmateix, la balaguerina va ser una dels tres concursants del seu grup que van arribar a la gran final de dissabte. La cançó que va interpretar i la va fer mereixedora del tercer lloc va ser L’estimo a morir, la versió en català de Je l’aime à mourir de Francis Cabrel. De fet, la traducció del tema va anar a càrrec de la mateixa Maria i del seu pare, Daniel.Amb tan sols 16 anys, Maria Fernández s’ha llaurat una carrera als escenaris. La jove artista va començar a cantar des de petita i, des d’aleshores, ha participat en talent shows com La Voz Kids (2019) o Idol Kids (2022), i es va emportar el primer premi de l’última edició del certamen Alpitalent.El mes passat va publicar el seu primer treball, Voy a estar bien, que es pot adquirir físicament als comerços locals de Balaguer. Actualment, està immersa en el seu pròxim projecte amb el productor madrileny Candy Caramelo, previst per al 2025. Al seu torn, el mes que ve començarà batxillerat a l’Institut Vedruna de la seua ciutat.