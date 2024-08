Deu mil euros per a l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha concedit una subvenció de 10.000 euros a l’Escola de Teatre, entitat que promou l’aprenentatge i el desenvolupament mitjançant el teatre com a eina educativa. El consistori assenyala que “atenent la importància de la iniciativa per al teixit creatiu i cultural que deixa al municipi i a la comarca”, vol col·laborar econòmicament en el manteniment de l’activitat de l’Escola durant aquest curs 2024-2025.

Una de les propostes més destacades que organitza l’Escola de Teatre és El rescat dels minairons, una producció de teatre comunitari que compta amb la participació de més de 150 persones. L’obra està protagonitzada per Ot i Urgell i narra com aquests dos personatges aconsegueixen retornar els minairons a la Seu, rescatant-los de Peirot. Així, es tracta d’un espectacle multidisciplinari amb teatre, marionetes, màscares, música, cant coral, ombres i dansa en directe.

Aquest estiu passat, l’Escola va representar la comèdia grega ‘Lisístrata’ al Parc de la Boixadera

De fet, les audicions per a l’obra El rescat dels minairons començaran aquest mateix dissabte (entre les 17.00 i les 20.00 hores) i també es portaran a terme els dies 6 i 11 de setembre. A banda de les diferents obres que es representen al llarg del curs, l’entitat organitza tallers, xarrades i altres iniciatives com Clàssics al Parc. Aquest estiu, els actors i actrius de l’Escola van portar a escena l’obra Lisístrata, una de les famoses comèdies del grec Aristòfanes. Es va tractar d’una proposta que va posar al centre la llibertat sexual i la paròdia de l’estereotip de gènere, generant una crítica i una sàtira de la societat actual.L’any passat, el Parc de la Boixadera va acollir la representació d’un altre clàssic teatral, Terra baixa, del dramaturg i poeta Àngel Guimerà.En la seua versió coral, l’entitat de l’Alt Urgell va posar el focus en les relacions de poder, desitjos i ambicions dels personatges principals i la força de la Marta com a icona de dona maltractada. L’espectacle també es va representar a Organyà i Estamariu.