Organyà difon el plaer de la lectura

La travessia urbana de la C-14 per Organyà va tornar a convertir-se ahir al migdia en un punt de lectura en la 28 Fira del Llibre del Pirineu, que acull aquesta localitat de l’Alt Urgell fins avui diumenge. Prop de tres-cents lectors es van concentrar, llibre en mà, per participar en aquesta singular Carrerada de Llibres que reivindica el valor i el plaer de la lectura com a acte popular. Aquesta activitat promocional va tancar la programació matinal de la fira, que va arrancar a les 10.00 al centre històric d’Organyà amb l’obertura de les parades d’editorials i llibreries pirinenques –que avui diumenge tornaran a obrir al públic, de 10.00 a 14.00– i les primeres presentacions de novetats a càrrec dels seus autors. Fins avui estava prevista la presència d’una quarantena d’autors. La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré, tancarà els actes de la fira abans del colofó musical a càrrec de Lo Pau de Ponts (13.30).

A última hora de la tarda d’ahir, l’escenari central va acollir la tradicional lectura de l’Homilia literària, a càrrec de la periodista Gemma Ruiz, i de la religiosa, amb la popular dibuixant Pilarín Bayés. Tot seguit, es van entregar els premis literaris Homilies d’Organyà. Montse Milan va ser la guanyadora del Pirineu de narrativa amb L’esquerda; Marc Cortés es va emportar el Mort, Qui T’ha Mort? de relat negre amb Boumort; el Josep Grau de poesia va ser per a José Luis García per L’ombra de l’esperança; Bel Monclús va guanyar el Lletres de Dones de relats curts amb Cop de gràcia; Eduard Abad, l’Alt Urgell juvenil per El regal de l’àvia; Jaume Ribera es va emportar el Germans Espar de relats viscuts per L’inici de la meva carrera criminal; i Ivan Caro el Mn. Albert Vives a la trajectòria periodística.