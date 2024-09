Tot a punt a FiraTàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat la pluja protagonista en la jornada d’ahir i que s’espera que també faci avui la seua aparició, Tàrrega ja ultima tots els preparatius perquè demà dijous aixequi el teló amb normalitat la 44 edició de la seua Fira de Teatre al Carrer. El certamen ha habilitat un total de 18 espais d’exhibició distribuïts per tota la ciutat, als quals cal sumar els espais reservats per als artistes espontanis, bàsicament al centre històric. La resta estan distribuïts entre les places Major, del Carme i Nacions Sense Estat, l’Espai Reguer, la zona de les piscines, el Teatre Ateneu, l’Hort del Barceloní, el Parc de Sant Eloi, el poliesportiu, Cal Trepat i el col·legi Vedruna, entre altres. Per als quatre dies de certamen, fins diumenge, FiraTàrrega ha contractat unes 200 persones que s’encarregaran que tot funcioni a la perfecció.

Entre els nous atractius d’aquesta edició, FiraTàrrega convida el públic a fotografiar-se davant el nou mural de grans dimensions que llueix a l’entrada de l’Espai Fassina, espai on s’ubicarà el mercat d’artesania. Es tracta d’una obra del pintor Jorge Ochagavia inspirada en els dissenys que va crear per al nou marxandatge del certamen, que es pot adquirir al punt d’informació de la Fira, a la plaça de les Nacions Sense Estat. Pel que fa a l’ocupació dels espectacles de pagament, ahir ja hi havia un 53 per cent de l’aforament reservat, entre 5.365 entrades venudes i 3.374 invitacions per als professionals acreditats.

Els quatre dies de durada de la Fira de Teatre al Carrer suposen la contractació d’unes 200 persones

D’altra banda, el Govern d’Andorra va anunciar ahir un acord amb la Fira –prorrogable per a pròximes edicions– per promocionar amb un estand al certamen propostes escèniques, de carrer i formats experimentals procedents del Principat.