Madrid i Generalitat prometen més suport econòmic per a la Fira

Publicat per Laia Pedrós

Tant el Govern d’Espanya com el de Catalunya van anunciar ahir més suport econòmic per a FiraTàrrega. Ho van fer de la mà dels seus màxims representants culturals, el ministre Ernest Urtasun i la consellera Sònia Hernández, sent la primera vegada en la història del certamen teatral que coincideixen tots dos càrrecs en la inauguració oficial que es va celebrar a la Llotja, l’epicentre de les relacions professionals d’aquest destacat mercat de les arts escèniques. El 2022 va visitar la Fira el llavors ministre de Cultura, Miquel Iceta, encara que no ho va fer en la inauguració.

Urtasun va afirmar que “les arts escèniques en general són una prioritat per al nostre ministeri a través de l’INAEM i en la mesura possible continuarem donant suport a FiraTàrrega”, mentre que Hernández va defensar que “a FiraTàrrega hi som i hi serem, de fet aquest any hem incrementat la nostra aportació en un 12%”. Segons la consellera de Cultura, “un dels reptes que tenim davant és assumir un 2% del total del pressupost de la Generalitat (previst per al 2025), de manera que llavors tindrem més diners per fer coses a Cultura”.El ministre de Cultura també va elogiar FiraTàrrega com “una cita ineludible del nostre país però també d’Europa” i va posar en relleu el seu “caràcter popular, és una gran festa popular del teatre i les arts escèniques”. En aquest mateix sentit es va expressar la consellera de Cultura, que va destacar que “és un exemple molt bo de com es pot promoure l’accés a la cultura alhora que és un espai per als professionals, un mercat d’intercanvi d’arts escèniques”.Per la seua part, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, es va mostrar “molt orgullós” amb l’estrena de Lleida Escena (vegeu el desglossament) perquè “FiraTàrrega és el certamen de referència de les arts de carrer al sud d’Europa, però de vegades els municipis més propers no s’atreveixen a venir perquè pensen que és massa gran, i amb Lleida Escena els hem convidat per explicar-los què és FiraTàrrega i que aquí poden fer contractacions que es quedaran al territori”, de manera que “avui és un gran dia d’una gran fira” que repercutirà en la demarcació.Finalment, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va posar en relleu la capacitat de “sumar forces i teixir aliances” entre les quatre administracions per fer possible aquest certamen referent de les arts escèniques.