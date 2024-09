El 'nou' retaule de Santa Úrsula de l'església de Sant Llorenç ja és a Lleida

El retaule gòtic de Santa Úrsula de l’església de Sant Llorenç de Lleida va tornar ahir al temple després de la restauració d’aquesta obra en pedra policromada, datada entorn de l’any 1360, efectuada durant els últims mesos al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a Valldoreix. Al migdia, un camió va traslladar fins a Lleida el retaule desmuntat en diverses peces. Van ser dipositades al temple a prop d’on un equip tècnic tornarà a instal·lar l’obra dilluns vinent.

En aquest sentit, val a recordar que, després de l’estrena oficial a començaments de novembre de l’any passat de les obres de restauració de l’església, que van durar més de deu mesos i que van obligar a tancar l’edifici al culte, va quedar pendent l’actuació en una de les joies d’art que atresora, aquest retaule de pedra dedicat a Santa Úrsula, que estava adossat a una de les parets de l’edifici i que patia les humitats que afectaven el mur. Per a les obres a l’edifici, el retaule va ser desmuntat i traslladat a les sales de reserva del veí Museu de Lleida. Finalment, el mes de febrer passat es va poder traslladar aquesta obra d’art per a la restauració al centre especialitzat de la Generalitat, en una actuació que ha tingut un cost d’uns 70.000 euros. Gairebé la meitat d’aquesta xifra, uns 32.000 euros, els ha aportat el departament de Cultura per mitjà d’una subvenció, mentre que el bisbat de Lleida sufragarà 30.000 euros més en les pròximes quatre anualitats.

Al seu torn, la resta del pressupost de la restauració es completarà amb donacions i col·lectes extraordinàries que té previst posar en marxa la mateixa parròquia de Sant Llorenç.

Per altra banda, com ja va informar SEGRE l’agost passat, els especialistes han aconseguit recuperar bona part de l’esplendor original de la peça després de l’eliminació de desperfectes provocats per les humitats del mur a què estava adossat –es muntarà ara sobre una nova estructura que el protegirà–, la neteja de brutícia acumulada i la consolidació de materials degradats.