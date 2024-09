Set dies de literatura en català

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Miquel, la festivitat amb la qual Lleida tanca el mes de setembre, arriba avui dilluns de forma anticipada carregada de llibres i activitats literàries. Arrancarà així fins diumenge la segona edició del Sant Miquel de les Lletres, una iniciativa que va impulsar l’any passat amb notable èxit la fundació privada Horitzons 2050. Una participació que es va traduir en més de 1.200 assistents a les diferents citacions literàries programades al llarg d’una setmana, sense comptabilitzar les persones que van passar per les parades de llibres al llarg del cap de setmana.

Per això mateix, estava cantada la continuïtat d’aquesta espècie de Sant Jordi a les portes de la tardor a la capital del Segrià, ideada per l’impulsor d’Horitzons 2050, l’activista i mecenes cultural lleidatà Antoni Gelonch, que en aquesta segona edició té un objectiu i lema definit: reivindicar “el paper de la ciutat de Lleida com a punt d’encreuament en el conjunt dels Països Catalans, també en la relació entre Ponent i l’Alt Pirineu, així com la presència de lleidatans a Barcelona i l’eix vertebrador que representen tant l’N-II com l’Eix Transversal per al país”.La sala Alfred Perenya de la regidoria de Cultura es convertirà fins divendres en el centre neuràlgic del Sant Miquel de les Lletres, amb taules redones cada dia a partir de les 19.00 hores (vegeu l’agenda a la dreta), en les quals participaran escriptors, periodistes i actors culturals. Avui mateix, amb l’escriptor i professor Martí Domínguez, la traductora i escriptora Carlota Gurt, el filòleg, escriptor i periodista Pere Antoni Pons i la periodista i escriptora de Fraga i col·laboradora de la revista Lectura de SEGRE Susanna Barquín, que substituirà l’escriptora de Saidí Mercè Ibarz, que no hi podrà assistir arran d’una recent intervenció quirúrgica, en un debat que moderarà l’escriptor i periodista de Balaguer Francesc Canosa.Dissabte i diumenge, la plaça de la Catedral s’omplirà de parades de llibreries i editorials, amb contacontes per als més petits, les dos jornades al pati de l’IEI, que dissabte acollirà també un vermut literari. Com a novetat, concerts literaris al pati del Convent de Santa Clara: divendres amb Clara Viñals i Roger Mas i dissabte amb Cris Juanico, els dos dies a les 22.00 hores.