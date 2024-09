El segon Sant Miquel de les Lletres de Lleida quasi duplica el nombre d'assistents a les activitats

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una desena de parades de llibres han sortit a la plaça de la Catedral aquest diumenge en el marc de la recta final del Sant Miquel de les Lletres després d'una setmana d'activitats que han reivindicat la capital del Segrià com a cruïlla en el conjunt dels Països Catalans. El moviment de persones fullejant i comprant llibres ha estat constant, mentre que al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) el públic ha pogut gaudir d'una sessió de contacontes. L'organització calcula que hauran passat pel certamen unes 15.000 persones, mentre que 2.100 han participat des de dilluns a les diferents activitats programades en el marc del certamen com taules rodones, debats i concerts, duplicant la xifra d'assistents de l'any passat.

Malgrat la pluja d'aquest dissabte, les llibreries participants al Sant Miquel de les Lletres valoren el cap de setmana de manera positiva. En el cas de la Raquel Fontecha, propietària de la llibreria 'La Irreductible', considera que sortir al carrer els dona visibilitat. Per la seva banda, la llibretera de la llibreria 'La Fatal', Laura González, ha explicat que fer parades de llibres és un punt de partida per parlar de literatura i compartir recomanacions.

A banda de la venda de llibres, escriptors han tingut l'oportunitat d'interactuar amb el seu públic amb una signatura de llibres. És el cas de Santi Sirvent, autor de 'Ningú no et recordarà', qui ha destacat que "és necessari" la promoció dels llibres en un context d'"immediatesa".

Èxit de les activitats programades

La xifra de públic a les activitats programades del Sant Miquel de les Lletres ha passat de les 1.200 persones de l'any passat a les 2.100 d'enguany. Un augment que respon a l'"interès" pels temes que proposa el certamen, segons Antoni Gelonch, president de l'entitat organitzadora, la Fundació Privada Horitzons 2050.

En aquest sentit, Gelonch ha destacat la bona acollida de les novetats d'aquesta edició, com el concert inèdit de la lleidatana Clara Viñals i el solsoní Roger Mas per posar veu i música a poemes d'autoria ponentina. En la mateixa línia, el músic de Ciutadella Cris Juanico ha presentat un recull de cançons fetes a partir d'una selecció de composicions del poeta menorquí Joan Francesc López Casanovas. Així mateix, Gelonch ha celebrat l'"èxit" de les sessions de contacontes a escoles i escoles bressol a càrrec de la llibreria Genet Blau.

D'altra banda, reivindicar la ciutat de Lleida, la relació entre Ponent i l'Alt Pirineu, la presència de lleidatans a Barcelona i l'eix vertebrador que representen l'N-II i l'Eix Transversal també han centrat l'atenció de taules rodones i debats programats al llarg d'aquesta setmana.

La Fundació Privada Horitzons 2050 ha organitzat la segona edició del Sant Miquel de les Lletres amb la col·laboració d’entitats com l'Ateneu Popular de Ponent, Òmnium Cultural, l'Ajuntament de Lleida i la Diputació; de llibreries com l'Abacus, el Genet Blau, la Fatal, la Irreductible i la Llibreria Caselles; i d'editorials com l'Editorial Fonoll, Pagès Editors, Edicions Salòria, Editorial Meraki i Karwan. També han col·laborat el ministeri de Cultura i Esports, el departament de Cultura de la Generalitat, el gremi de Llibreters de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.