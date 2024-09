Edicions del Periscopi publica en català 'Intermezzo', l'esperat retorn de l'escriptora Sally Rooney

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Edicions del Periscopi publica en català 'Intermezzo', la nova novel·la de l'escriptora Sally Rooney (Irlanda, 1991), coincidint amb la seva estrena a nivell mundial. Traduït per Ferran Ràfols, el llibre narra la vida de dos germans, en Peter i l'Ivan, que no tenen res en comú. El primer és un advocat carismàtic instal·lat a la trentena, que aparenta tenir-ho tot sota control però que depèn de la medicació per superar la mort del pare i gestionar les seves relacions amoroses. El segon és un jugador d'escacs professional que sempre s'ha considerat un inadaptat social, l'antítesi del seu frívol germà i que, poc després de l'enterrament del pare, s'embarca en una relació apassionada amb una dona més gran, la Margaret.

En aquest sentit, i sumits en el desconcert, els dos germans encaren un període de desesperança, desig i possibilitats. En un qüestionari encarregat per l'editorial britànica Faber i realitzat per l'escriptor Chris Power, l'autora reconeix que pels seus dos protagonistes "el desig de tenir èxit" està estretament lligat a la voluntat de viure. "El desig pot ser devastador i destructiu, però l'absència total de desig podria ser encara pitjor", afirma, "suposo, que l'èxit i el fracàs formen part de la vida, i aquesta novel·la està de part de la vida".

Al qüestionari, Rooney també parla de "la complexitat de les relacions humanes" que mira d'abordar en cadascun dels seus títols, un concepte que és d'allò més "singular" i que "necessàriament ha de sobrepassar els límits de fins i tot la terminologia conceptual més generosa". Pel que fa a les inspiracions, l'escriptora cita 'Els germans Karamàzov' de Dostoievski, 'Hamlet', i sobretot 'Ulisses', un llibre que reconeix que li "agrada molt". "Suposo que 'Intermezzo' en global es podria llegir com una mena de tribut", afegeix.

Rooney torna amb aquest nou títol dos anys després de la publicació d''On ets, món bonic' (Periscopi, 2021). Prèviament també havia escrit altres llibres com 'Converses entre amics' (La Magrana, 2020) i 'Gent normal' (Periscopi, 2019), aquest darrer considerat el seu gran èxit. Al qüestionari de Power conclou que la "major part" de la seva vida laboral està consagrada a escriure, un fet del qual afirma estar "profundament agraïda".