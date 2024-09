La nova cafeteria de l'Orfeó, amb productes de proximitat

La Fundació Orfeó Lleidatà i la Fundació Privada Ilersis, dedicada a la inclusió de persones amb discapacitat o malaltia de salut mental a les comarques lleidatanes, van inaugurar ahir el Bo-Cafè de l’Orfeó. Es tracta d’un servei de cafeteria i restauració bàsica ubicat al vestíbul de l’associació cultural, al carrer Sant Martí de la capital del Segrià. El projecte és fruit de l’aliança entre les dos entitats i ha creat tres nous llocs de treball per a persones amb discapacitat. L’acte de presentació va comptar amb l’actuació en directe del Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà, dirigit per Bernat Giribet i acompanyat per Pol Pastor al piano. Van interpretar tres cançons, entre les quals Compta amb mi, de Txarango, també en llengua de signes.

El nou servei ja va obrir les portes al públic el dilluns de la setmana passada i funcionarà tots els dies laborals de 8.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.30 hores. Així mateix, obrirà portes durant els concerts programats a l’Espai Orfeó els caps de setmana. No només estarà disponible per als socis i usuaris de l’escola de música, sinó que també el podrà disfrutar tota la comunitat del barri. L’espai disposa de gairebé una desena de taules i s’han instal·lat noves portes automàtiques a l’entrada, on abans n’hi havia una de manual, amb la qual cosa s’hi afavoreix l’accessibilitat. Quant a l’oferta gastronòmica, Isaac Casanoves, gerent d’Ilersis, va assegurar que “treballem amb productes de la terra i de proximitat, i amb petits productors locals”. L’Orfeó pretén, així, obrir noves oportunitats i reforçar el seu rol de dinamitzador social i cultural al barri del Centre Històric. Gràcies a la cafeteria, “molta gent que no coneixia l’Orfeó tindrà ganes d’entrar a les instal·lacions”, va afirmar Xavier Quinquillà, director executiu de la Fundació Orfeó. Mitjançant el nou servei de cafeteria, la restauració s’unirà a la música i a la cultura com a vehicle per fomentar la inclusió i la socialització en totes les seues dimensions. Per la seua part, Ilersis ja porta a terme aquesta activitat en dos espais més de Lleida ciutat i a Mollerussa amb l’entitat Acudam. El projecte rep el suport de la Generalitat de Catalunya i s’inclou en el programa Projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària impulsat pel departament d’Empresa.