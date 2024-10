La Fundació Sorigué, 'convidada' del Museu Picasso de Màlaga

L’obra More Sweetly Play the Dance, una espectacular instal·lació videogràfica de gairebé quaranta metres de longitud obra de l’artista sud-africà William Kentridge, que des del 2021 és una de les peces estrella de l’espai Planta, de la Fundació Sorigué a Balaguer, serà la pròxima peça convidada que exhibirà el Museu Picasso de Màlaga a partir del 21 de novembre i fins a mitjans d’abril de l’any que ve. L’obra forma part de la col·lecció d’art de la Fundació Sorigué, que atresora el conjunt d’art més important de William Kentridge a Europa.

Aquest polifacètic creador sud-africà, nascut el 1955 i conegut pels seus dibuixos, pintures, gravats, collages, escultures i fotografies, però també per les seues incursions al teatre, l’òpera i la música, va ser distingit el 2017 amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts. Està previst que visiti Lleida el 19 d’octubre vinent per inaugurar una exposició de les seues obres a la Fundació Sorigué (vegeu el desglossament).A la instal·lació videogràfica More Sweetly Play the Dance mostra com si fos una desfilada una processó infinita de persones en moviment, carregant les seues pertinences o diversos objectes per evocar els desplaçaments migratoris per declaracions de guerres, recerques d’utopies o amenaces climatològiques. Kentridge utilitza habitualment en les seues creacions aquest recurs del moviment –aquí, en un vídeo de vuit canals i quinze minuts– per reivindicar la individualitat de l’ésser humà, la importància del cos i la força de la dansa per mantenir a ratlla la mort.

L’artista, a Lleida el dia 19

Un mes abans de la cessió d’obra al museu malagueny, William Kentridge visitarà Lleida per inaugurar, el 19 d’octubre vinent, una exposició del seu univers creatiu a la Fundació Sorigué. La mostra exhibirà per primera vegada la col·lecció d’obres de l’artista de la fundació lleidatana, incorporant dibuixos i esbossos cedits per a l’ocasió per l’artista des del seu estudi a Johannesburg. Kentridge ha exposat en museus i galeries d’arreu del món, inclòs el MoMA de Nova York, el Louvre de París o el Museu Reina Sofía de Madrid.