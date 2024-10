Tresor per a l'Arxiu Històric de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercè Quer, una mestra de Maials que va desenvolupar bona part de la seua activitat pedagògica a la Granadella, va entregar ahir en dipòsit a l’Arxiu Històric de Lleida un autèntic tresor bibliogràfic. Un tresor pel seu valor històric: l’única còpia coneguda d’una biografia escrita el 1763 pel jesuïta de la Granadella Jaume Torres sobre la vida i les aventures al Brasil, l’Argentina i el Paraguai a la segona meitat del segle XVI del veí d’aquesta mateixa localitat Joan Saloni, un dels primers jesuïtes catalans, pioner de l’evangelització respectuosa dels pobles indígenes de Sud-amèrica. I un tresor també per la seua localització, amagat rere una paret d’una de les estades de Cal Marc de Maials. Una història de “novel·la”, com ho va qualificar la mateixa Mercè Quer en un acte carregat d’emoció, en el qual va estar acompanyada per nombrosos veïns de Maials i de la Granadella, que no van voler perdre’s aquest “retorn a la seua terra” de Saloni i Torres. Tampoc no van faltar-hi les dos descobridores efectives del llibret, Marta Macià i Dolors Simó, que es van trobar per sorpresa amb aquest tresor durant la restauració d’unes pintures murals de principis del segle XX en aquesta casa pairal. Al moure un piano per al treball de recuperació pictòrica, van veure un petit forat a la paret, darrere del qual s’amagava el volum juntament amb una retallada del diari Las Noticias del 1918. Macià va assegurar que “va ser un honor poder trobar aquest llibre que ha donat peu a aquesta història tan bonica, i és un honor també per al patrimoni de Lleida”. En aquest sentit, la directora de l’Arxiu, Glòria Vilella, va agrair el dipòsit augurant que “tant de bo es produïssin més troballes com aquesta perquè així s’enriquiria el nostre patrimoni”. L’acte també va comptar amb representació dels jesuïtes: Roger Torres, consiliari de la Fundació Verge Blanca i president d’Arrels Sant Ignasi de Lleida, i Pau Vidal, delegat a Catalunya de la Companyia de Jesús; i d’Adelina Freixenet, del Grup de Recerca de la Granadella, que fa temps que investiga la vida del missioner Joan Saloni.

L’‘aventura’ a Sud-amèrica del jesuïta de la Granadella Joan Saloni

Abans de dipositar aquesta joia bibliogràfica a l’Arxiu, Mercè Quer ha transcrit i estudiat a fons durant els últims mesos les 125 pàgines d’aquesta Breve relación de la vida y virtudes del venerable apostólico padre Joan Saloni. Ahir va repassar part la biografia d’aquest aventurer, nascut a la Granadella cap al 1537. Es va fer jesuïta mentre estudiava a la Universitat de Gandia i va arribar al continent americà, al Brasil, cap al 1574. Va ser un dels primers europeus a aprendre el guaraní i en un dels seus viatges va contractar els vaixells Nostra Senyora de Gràcia i Sant Antoni, casualment (o no) els dos patrons de la Granadella.