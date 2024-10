La sud-coreana Han Kang, Premi Nobel de Literatura 2024

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptora sud-coreana Han Kang ha estat distingida aquest dijous amb el Premi Nobel de Literatura 2024 "per la seua intensa prosa poètica que s’enfronta a traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana", ha comunicat aquest dijous l’Acadèmia Sueca.

L’acadèmia considera que l’obra de Han Kang es caracteritza per una doble exposició del sofriment -com a turment mental i físic- i per les seues connexions amb el pensament oriental.

Hang Kang va nàixer el 1970 a Gwanju, però es va traslladar amb la seua família a Seül als 11 anys. És graduada en literatura coreana i encara que va debutar com a poeta es va fer coneguda abans que res com a narradora.

El 1994 va guanyar, amb la seua narració Vela roja, el premi del diari Seouk Shinmun i a partir d’aquell moment va publicar diversos llibres amb narracions.

El 2016 va guanyar, juntament amb la seua traductora a l’anglès, Deborah Smith, el premi Man Booker International per la seua primera novel·la, titulada La vegetariana.

Una altra de les seues novel·les, Blanc, també va estar entre les candidates al mateix guardó i Obra humana va obtenir el Premi Malaparte a Itàlia.

A La vegetariana el personatge central, una mestressa de casa coreana, comença per convertir-se en vegetariana, després prova d’eliminar tots els productes animals de la seua vida i acaba per somiar amb una vida com planta.

El premi de Literatura, com la resta dels guardons Nobel, s’entrega el 10 de desembre, aniversari de la mort del fundador d’aquestes distincions, Alfred Nobel.