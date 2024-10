El patrimoni cultural obre portes

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

En les Jornades Europees del Patrimoni d’aquest any estava previst que participessin un total de 43 municipis lleidatans, però les pluges van fer que moltes activitats no poguessin realitzar-se. Es tracta d’una iniciativa de promoció i difusió dels edificis monumentals i vestigis arqueològics que ha programat una extensa programació d’activitats com visites guiades, rutes, portes obertes o tallers, entre altres actes.

Aquesta celebració compta amb una seixantena de propostes per a tots els públics per donar a conèixer la riquesa i l’atractiu del patrimoni cultural que destaca a les comarques de Lleida. El Castell de Gardeny de la capital del Segrià estava previst que oferís ahir una visita guiada a les 12.00 h i avui a les 10.30 h. Avui també estan previstes visites guiades al monument més emblemàtic de la ciutat, la Seu Vella, d’11.00 h a 12.30 h i una activitat teatralitzada a les 12.00 h.Prèviament, ahir al matí el Museu Roda Roda va obrir les portes al públic per convidar-lo a descobrir la col·lecció de vehicles històrics.A Agramunt, coincidint amb la Fira del Torró, ahir i avui obre el refugi antiaeri de l’església de Santa Maria, que només el matí d’ahir ja la van visitar més de 200 persones. També es pot visitar Lo Pardal - Fundació Guillem Viladot i l’Espai Guinovart, equipaments que estrenen exposició. D’altra banda, el Museu Tàrrega Urgell va oferir ahir una visita guiada molt freqüentada a l’exposició temporal d’escultures Voluntat de Ferro a càrrec del seu mateix autor, Antonio Díaz, informa Laia Pedrós.Per la seua part, la catedral de Santa Maria d’Urgell, a la Seu d’Urgell, va oferir una visita guiada a les 17.00 h conduïda pel vidrier Jordi Bonet per conèixer la interessant col·lecció de vidrieres que guarda aquest temple del Pirineu. L’agenda completa està disponible a patrimoni.gencat.cat.