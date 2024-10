El Clàssica Oberta oferirà propostes més variades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Trencar barreres i fer la música clàssica més accessible és l’objectiu del cicle Clàssica Oberta, de la Fundació Orfeó Lleidatà amb el suport de la Fundació Horitzons 2050, que aquesta setmana arriba a la segona edició. Per a aquesta ocasió, el certamen aposta per la promoció de nous talents i intèrprets de reconegut prestigi nacional i internacional. És el cas de la guardonada guitarrista alemanya Nora Buschmann, el concert de la qual inaugurarà el cicle aquest dissabte a les 20.00 hores. Aquesta serà la primera de les quatre cites que ha previst Clàssica Oberta, a banda d’una conferència taller gratuïta a càrrec del periodista, escriptor i divulgador musical Marcel Gorgori el 27 de novembre a les 19.00 hores.

Per la seua part, els concerts comptaran amb la conducció del músic i professor Mario Peña i Lillo, que dinamitzarà les vetllades i generarà diàleg entre músics i públic perquè l’experiència sigui més propera i accessible al públic. El programa complet es pot consultar a la pàgina web orfeolleidata.cat, en què també es poden adquirir les entrades. El preu de l’entrada general de cada concert és de 10 euros, l’entrada reduïda és de 8, i gratuïta, amb el Carnet Jove. Com a novetat, aquesta edició podrà a la venda un abonament per assistir als quatre concerts per 30 euros.