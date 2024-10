“De vegades es pot viure en pau”

Quins efectes té la guerra sobre la gent? Tant per a aquells que l’han conegut pels records o la memòria històrica com per als qui la viuen o l’han patit de forma directa. Aquesta és la pregunta que hi ha subjacent a El món interior (Proa, en castellà a Destino), el nou llibre de l’escriptor de Saidí Francesc Serés, un text articulat a través del nervi de la guerra en tres escenaris: Berlín, l’actual conflicte entre Ucraïna i Rússia i la memòria sobre la Guerra Civil a la zona dels Monegres. «Els nostres avis ens deien moltes vegades com una advertència que “hauríeu d’haver passat una guerra”, una frase que per a mi ara ha cobrat un nou significat», va explicar ahir l’autor a SEGRE. I és que la seua parella –des de fa tretze anys– és de nacionalitat russa i la seua família es veu directament afectada per l’actual guerra iniciada per Putin. A El món interior, estructurat gairebé com un dietari, Serés emprèn un viatge narratiu des que es va instal·lar a Berlín el gener del 2022 i fins al desembre de l’any passat al seu nou domicili de Graz, a Àustria. “Viure a l’estranger era una assignatura pendent. A la vida tot són reptes i, si et dediques a escriure, canviar d’escenaris t’ofereix històries noves..., perquè feia 24 anys que escrivia sempre sobre el mateix país”, va confessar. En aquesta història nova, Serés lliga des de la compra d’un àlbum familiar dels anys 30, en el qual una família alemanya va documentar la construcció de la seua llar, fins a l’actual conflicte entre Rússia i Ucraïna, passant pel front d’Aragó durant la Guerra Civil. Una història personal que es converteix alhora en història col·lectiva. “D’Àustria a Saidí, he tornat a passar per llocs on hi va haver guerres, conflictes que, des d’aleshores, no han tornat a succeir. Per això també crec que és possible viure en pau, de vegades”, va comentar l’autor, que fa gairebé tres anys que viu fora de Catalunya. “Començo a veure el país de lluny”, va bromejar, amb una picada d’ullet al seu anterior llibre, La mentida més bonica, publicat fa just dos anys, un desengany del procés que va aixecar ampolles. “La mentida s’aguanta durant un temps, el col·lapse dels dos grans partits independentistes que estem veient em sap greu però no podia passar cap altra cosa, tant un com l’altre van maltractar i van malbaratar un temps excepcional d’aquest país”, va criticar.

Serés presentarà El món interior demà dissabte (12.15 hores) a la llibreria La Fatal de Lleida.