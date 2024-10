Magnífic Fest, Dansàneu i Alidé Sans opten als Premis ARC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Magnífic Fest de Lleida (que repeteix nominació per segon any consecutiu), el Dansàneu i la cantant aranesa Alidé Sans seran tres dels esdeveniments i artistes finalistes de la pròxima edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe a Catalunya, que es revelaran un any més en una gala a la Llotja de Lleida, el proper 20 de novembre.

Val a destacar que, en l’apartat de millor programació de festa major, dos dels quatre finalistes són de Ponent, les festes de la Seu d’Urgell i de Tàrrega. Així ho van revelar ahir en la presentació de la 22 edició del certamen (tercera a Lleida) els responsables de l’associació professional que reuneix representants, promotors i mànagers de Catalunya –encapçalats per la presidenta, Raquel Bassas–, juntament amb la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch; el president del consell comarcal del Segrià, David Masot; i la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach.

Figa Flawas, Oques Grasses i Mojinos Escozíos, altres noms propis per a la gala del 20 de novembre

En la llista de nominacions destaca la presència de Figa Flawas, que optarà a dos Premis ARC com a millor grup emergent i també a la millor gira de grup d’autoria pròpia. Altres noms destacats són els de Mojinos Escozíos, Mar Pujol, Ouineta, Marala, Els Pescadors de l’Escala, Banda Neon, Miquel del Roig, Che Sudaka, Lia Kali, Maruja Limón, el Festival de Jazz de Barcelona, el Guitar BCN o el Perifèria Cultural, un cicle de música i cultura amb part de la programació en diversos punts de Ponent.La gala a la Llotja, que presentarà la mediàtica Núria Marín, comptarà amb les actuacions de Blaumut, Raquel Lúa, Maig i els bascos Zetak. Les entrades, gratuïtes, s’han de reservar al correu comunicacio@arcatalunya.cat. D’altra banda, de forma prèvia a la gala, la Llotja acollirà el ProARC 2024, punt de trobada d’artistes, professionals, institucions i empreses, amb actuacions a càrrec dels lleidatans Olga Zoet, Neptú i Lasta Sanco.