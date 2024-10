Lluís Sánchez llança 'Floreta', el seu primer single després d''Eufòria'

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant lleidatà Lluís Sánchez publica demà el seu nou single, Floreta, acompanyat d’un videoclip. Es tracta de la primera cançó de l’artista, sota el segell discogràfic Música Global, després d’haver guanyat el concurs de cant Eufòria de 3Cat al maig i haver interpretat la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio Els millors dels nostres dies. Malgrat el que suggereix el títol, Sánchez descriu Floreta com un tema “fosc” i “diferent de l’estil al qual està acostumada la gent amb mi, no serà un pop romàntic”, va assegurar a SEGRE. Amb el seu debut, l’objectiu del cantant és “no deixar ningú indiferent i cridar l’atenció”, va apuntar. Sánchez va compartir la portada del single dilluns a les seues xarxes socials.