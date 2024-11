Festa del Cine, amb entrades a 3,50 euros fins dijous

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir va arrancar l’edició 23 de la Festa del Cine en prop de 350 sales de tot Espanya (que sumen més d’un miler de pantalles), amb entrades a només 3,50 euros fins a les sessions de dijous.

Com és habitual a la primavera i ara a la tardor, a Ponent secunden aquesta iniciativa promocional les 16 sales del complex JCA Alpicat i les dos de Cinemes Majèstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc, que formen part de la Federació de Cines d’Espanya (Fece), que impulsa aquesta acció amb la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine) i el suport del ministeri de Cultura. També ofereixen al públic aquest descompte promocional les sales de Screenbox Lleida.Val a recordar que la resta de cines que gestiona el Circuit Urgellenc per la província de Lleida només exhibeixen pel·lícules entre setmana els dilluns, jornada en què ja ofereixen descompte com a dia de l’espectador. Entre l’oferta de pel·lícules a aquest preu reduït, destaquen entre les més taquilleres aquesta setmana Venom 3: El último baile, Robot salvaje, Infiltrada, Smile 2, Terrifier 3, La habitación de al lado, Bitelchús Bitelchús, Jocker: Folie à deux, el documental musical La joia Bad Gyal i el thriller Escape. El seu director, Rodrigo Cortés, té previst assistir avui a Lleida a dos projeccions del film a Screenbox.