El Magnífic Fest i Alidé Sans, premis ARC

El palau de congressos de la Llotja va acollir ahir una nova edició dels Premis ARC de la indústria musical catalana del directe que, en la tercera edició consecutiva a Lleida, va deixar dos dels dotze reconeixements a Ponent. D’una banda, el festival Magnífic de Lleida es va emportar el guardó a millor programació de festival de mitjà i gran format, i d’altra banda l’artista i alcaldessa de Bausen, Alidé Sans, es va endur el de millor gira d’artista o grup de musica tradicional. Aquests van ser els protagonistes lleidatans en una gala en la qual també es va premiar el duo de Valls Figa Flawas com a millor grup emergent després que la seua cançó La Marina sta morena fos un dels hits de l’estiu. Paral·lelament, la banda d’Osona Oques Grasses va guanyar el de millor gira d’autoria pròpia i el veterà cantautor de l’Ametlla de Mar Miquel del Roig va rebre el de millor gira de grup de versions, mentre que la barcelonina Lia Kali es va emportar el de millor gira internacional.

A part del Magnífic i Alidé Sans, també estaven nominades les festes majors de maig de Tàrrega i les de la Seu d’Urgell en la categoria de millor programació, però el premi finalment va recaure en les de Terrassa. El mateix li va ocórrer al Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu, que optava al premi a millor programació de festivals de petit format, que va aconseguir el Festival Embassa’t. La gala va estar presentada per la periodista aranesa Núria Marín, que va fer una defensa acèrrima de Lleida, la seua boira i la seua agricultura. També va arribar a assegurar amb un toc d’humor que “les pomes de Lleida són les millors de Catalunya, un petó per als de Girona”, i va defensar que es descentralitzessin els premis fa anys. “No cal que tot passi a Barcelona”, va dir Marín, una afirmació fortament aplaudida pel públic. Durant la gala hi va haver les actuacions de Blaumut, Raquel Lúa, Maig i Zetak. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair que el certamen tornés una altra vegada a Lleida, que va definir com “una capital cultural amb molt talent i públic”. Va afegir que “la musica i la cultura són llenguatges universals i em comprometo a vetllar perquè el seu accés sigui lliure i públic”. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va reivindicar la cultura i la llengua catalanes, “que ens aferren a una tradició mil·lenària i veiem en la música el millor llenguatge per mostrar emocions i sentiments”. “Que la indústria musical catalana segueixi viva molt de temps!”, va concloure. La cerimònia dels premis va ser retransmesa per Lleida TV.