L'edició 2025 d'Animac explorarà la connexió entre humans i animals

La 29a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, ANIMAC, organitzada per l’Ajuntament de Lleida, que tindrà lloc a Lleida del 20 al 23 de febrer de 2025, proposa enguany una mirada sobre la nostra connexió amb el regne animal amb el lema 'We, Animals'. Segons els organitzadors, aquesta edició vol reflexionar sobre com els humans ens estem apropant als animals en diferents àmbits, i de quina manera el cinema d’animació ajuda a entendre i representar aquesta relació, cada cop més conscient i respectuosa amb la natura.

Carolina López, directora d’ANIMAC, destaca: “L'animació ha estat una plataforma excepcional per explorar la complexa relació que tenim amb els animals, des de personatges clàssics com Mickey Mouse fins a històries contemporànies que ens conviden a reflexionar sobre la biodiversitat i el respecte pel planeta que compartim.” Amb exemples que van des de les representacions clàssiques i antropomòrfiques fins a les narratives més modernes, ANIMAC 2025 explorarà les múltiples formes en què els animals són protagonistes i aliats en l’imaginari animat.

La temàtica també es reflecteix en el cartell d’ANIMAC 2025, obra de la il·lustradora i animadora Rocío Álvarez, qui defineix el seu treball com “un conjunt de faules en miniatura, una espècie d’àlbum de cromos vintage que evoca també el mur d’una coneguda xarxa social”. En l’escena central del cartell, destaca la figura d’una dona que simbolitza la humanitat, oscil·lant entre el seu costat mamífer, criant, i el seu vessant cibernètic amb un implant robòtic que l’ajuda a gestionar el seu inseparable mòbil.

Més de 700 films ANIMAC ha rebut un total de 721 films en convocatòria oberta per a l'edició del 2025. Aquestes produccions provenen d'un total de 71 països, d'entre els quals destaca l'elevat nombre d'origen francès amb 171 pel·lícules, per darrere es troben Espanya (70), Regne Unit (39), Estats Units (34), Alemanya (31) i el Canadà (34). Cal destacar l'increment significatiu en el nombre de films rebuts, 159 més, respecte a l'any anterior i també dels països de procedència, que va ser de 562 pel·lícules de 53 països.



