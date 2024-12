Lleida, protagonista a la visita interactiva del Palau Moja pel patrimoni català

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau Moja ha estrenat aquest dijous ‘L’Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu’, un espai immersiu per visibilitzar la riquesa patrimonial catalana. La visita, a la planta baixa de l'edifici ubicat al mig de la Rambla de Barcelona, ofereix un recorregut en el temps per la història de Catalunya on es mostren les seves tradicions, celebracions, monuments emblemàtics, etc.

El projecte ha comptat amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i forma part d’‘Els Ulls de la Història’, una iniciativa impulsada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural que vol apropar el patrimoni a la ciutadania amb l’ús de tecnologia immersiva com la realitat virtual, hologrames o jocs interactius. L’exposició és gratuïta i estarà oberta tots els dies de l'any.

El Palau Moja , al carrer Portaferrissa de Barcelona, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional actualment acull la seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Ara ja fa prop d’un any el palau va obrir les seves portes al públic oferint visites guiades el cap de setmana per mostrar algunes de les estances en les que van viure personatges il·lustres de la burgesia catalana.

A partir d’avui, l’edifici ofereix un nou atractiu als visitants dedicat a la promoció i difusió del patrimoni cultural català a la planta baixa: l’Espai Moja. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, l’ha inaugurat aquest dijous al matí, acompanyada de la responsable de l’Àrea d’Estratègia i Innovació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Marta Antuñano.

Visita immersiva i gamificada

Mitjançant tecnologies immersives com la realitat virtual, els hologrames i els jocs interactius, els visitants poden experimentar moments clau de la història catalana com si fossin allà mateix a través de la microhistòria. Personatges singulars, monuments emblemàtics i celebracions populars s’entrellacen per crear un mosaic vibrant que reflecteix la diversitat de la cultura catalana. El nou espai proposa un viatge en el temps en què la tecnologia s’alinea amb l’emoció per oferir una mirada profunda a la nostra identitat.

L’exposició també permet al visitant explorar els continguts des de diferents perspectives, amb un enfocament flexible que s’adapta als seus interessos i nivells de coneixement. Els diversos espais ofereixen múltiples nivells de lectura, des d’un tast a la riquesa cultural de Catalunya, fins a una immersió profunda per públics més especialitzats. Això permet que cada visita sigui única i que el visitant pugui aprofundir en els aspectes que més el captiven. Per garantir l’accessibilitat de tots els públics, l’Espai Moja disposa d’una plataforma que mostra els continguts adaptats en lectura fàcil, llengua de signes i audiodescripció.

Propers escenaris

Segons el departament de Cultura, una de les prioritats de la legislatura és “és valoritzar el patrimoni com a element d’identificació col·lectiva”. En aquest sentit, la nova proposta del Palau Moja s’emmarca dins del projecte ‘Els ulls de la història. Una mirada immersiva sobre el patrimoni català’ que té com a objectiu apropar el patrimoni a la ciutadania des de nous relats i amb l’ús de la tecnologia immersiva. Un projecte que s’articula al voltant de 3 eixos: l’experiència didàctica a les escoles, la renovació de relat i museografia a cinc monuments històrics, i l’Espai Moja.

Formen part d’aquest projecte també el Conjunt de la Vall de Boí, el Monestir de Sant Pere de Rodes i el Castell de Miravet, que seran els següents escenaris que es renovaran, després de les recents actuacions al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre d’El Cogul i a la Cartoixa d’Escaladei, que ja estan obertes al públic.

Cafeteria i punt d’informació al turista

Complementàriament a la vista de l’Espai Moja, l’edific també estrena avui un punt d’atenció turística de la Generalitat, gestionat per Patrimoni (anteriorment hi havia hagut una oficina de turisme privada), així com una cafeteria amb accés des de la Rambla, gestionada per Gil Forn de Pa i Pastisseria, una empresa familiar barcelonina amb diversos establiments a la ciutat.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, a la presentació de l''Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu'Agència Catalana de Notícies

L'exposició 'Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu' a l'Espai Moja, a BarcelonaAgència Catalana de Notícies

Persones a la sala de realitat virtual de l'exposició 'Espai Moja. Catalunya: Patrimoni Viu'Agència Catalana de Notícies